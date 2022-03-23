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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы были в Сирии, тут вообще не сравнить". СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

В разговоре оккупант признался, что родители одного из захватчиков узнавали о судьбе роты у шамана
В разговоре оккупант признался, что родители одного из захватчиков узнавали о судьбе роты у шамана
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российского оккупанта с женой. Разговор опубликовали 23 марта в Telegram-канале спецслужбы.

В разговоре он говорит, что потери россиян превзошли потери в первой чеченской войне.

"Кто-то ходил к шаману, родители [одного из оккупантов]... Шаман сказал, вся вторая рота вернется живая... Мы были в Сирии, тут вообще не сравнить. Там было гораздо проще", – говорит мужчина.

В СБУ отметили, что он был в числе тех, кто захватывал Чернобыльскую АЭС, а сейчас пытается осаждать Киев.

"Прикинь, мы там две недели стояли, и нас всех в бой бросили пидорасы ...баные. Наше государство – я всех ненавижу, нах...й", – говорит россиянин.

В разговоре пара обсуждает, как "откосить больничным" от дальнейшей службы, когда он вернется домой.

Оккупант в разговоре признался жене, что в Украине "уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал".

Контекст:

В Службе безопасности Украины 22 марта описали среднестатистический портрет российского оккупанта.

"Он обычно имеет школьное образование, ходит в одних портянках три месяца подряд, а обязательный элемент его "рациона питания" – один литр водки. Это не шутка и не преувеличение. Именно такие данные содержатся в служебных документах пленных оккупантов, которые находятся в распоряжении СБУ", – отметил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 23 марта составили около 15,6 тыс. военных.

Теги: Россия, Украина, АЭС, Чернобыль, Служба безопасности Украины
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