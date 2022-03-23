"Мы были в Сирии, тут вообще не сравнить". СБУ перехватила разговор оккупанта с женой

В разговоре оккупант признался, что родители одного из захватчиков узнавали о судьбе роты у шамана Фото: depositphotos.com

В разговоре он говорит, что потери россиян превзошли потери в первой чеченской войне.

"Кто-то ходил к шаману, родители [одного из оккупантов]... Шаман сказал, вся вторая рота вернется живая... Мы были в Сирии, тут вообще не сравнить. Там было гораздо проще", – говорит мужчина.

В СБУ отметили, что он был в числе тех, кто захватывал Чернобыльскую АЭС, а сейчас пытается осаждать Киев.

"Прикинь, мы там две недели стояли, и нас всех в бой бросили пидорасы ...баные. Наше государство – я всех ненавижу, нах...й", – говорит россиянин.

В разговоре пара обсуждает, как "откосить больничным" от дальнейшей службы, когда он вернется домой.

Оккупант в разговоре признался жене, что в Украине "уже столько водки выпил, что за всю жизнь не выпивал".