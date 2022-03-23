Центр оборонных реформ: Путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в Украине

"Путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в войне против Украины. Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве буквально забит ранеными, которых вывезли из Украины. Все разной степени тяжести, сообщают, что много очень тяжелых среди срочников, которых не меньше половины из тех, кого успели довезти", – сказал он.
По его словам, медцентр получил команду отрезать любую коммуникацию и скрывать информацию о ситуации.
"Матери не могут дозвониться даже в приемное отделение", – отметил Данилюк.
Источник Guildhall передал фотографии рапортов российских оккупантов, которые воевали в Украине и вернулись в места дислокации. Военнослужащие массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий. Среди причин отказа указывают нежелание быть использованными в качестве пушечного мяса, неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.
Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 23 марта составили около 15,6 тыс. военных.