Центр оборонных реформ: Путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в Украине

Данилюк: Матери не могут дозвониться даже в приемное отделение Фото: Oleksandr Danylyuk / Facebook

"Путин лжет о числе потерь и неиспользовании солдат срочной службы в войне против Украины. Национальный медицинский исследовательский центр имени Вишневского в Москве буквально забит ранеными, которых вывезли из Украины. Все разной степени тяжести, сообщают, что много очень тяжелых среди срочников, которых не меньше половины из тех, кого успели довезти", – сказал он.

По его словам, медцентр получил команду отрезать любую коммуникацию и скрывать информацию о ситуации.

"Матери не могут дозвониться даже в приемное отделение", – отметил Данилюк.

Источник Guildhall передал фотографии рапортов российских оккупантов, которые воевали в Украине и вернулись в места дислокации. Военнослужащие массово пишут рапорта об отказе возвращаться в зоны боевых действий. Среди причин отказа указывают нежелание быть использованными в качестве пушечного мяса, неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием.