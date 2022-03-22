Российские оккупанты несут значительные потери из-за ненадлежащего медицинского обеспечения – Генштаб ВСУ

"Оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что противник "имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях".

Война России против Украины. Главное (обновляется)