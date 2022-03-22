Российские оккупанты несут значительные потери из-за ненадлежащего медицинского обеспечения – Генштаб ВСУ

"Оккупационные войска продолжают нести значительные потери из-за ненадлежаще организованной системы медицинского обеспечения. Так, из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, отсутствия системы медицинской эвакуации раненых и нехватки медикаментов большие потери понесли подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что противник "имеет существенные проблемы с тыловым обеспечением группировок оккупационных войск почти на всех направлениях".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину составили около 15,3 тыс. человек и сотни единиц различной техники.