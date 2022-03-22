В Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть захваченные российскими оккупантами территории

Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США, сообщил CNN 22 марта.

Как пример он назвал бои за возвращение Херсона, а также оттеснение российских войск с северо-востока Николаева и их передислокация к югу от города.

При этом представитель Пентагона не смог сказать, являются эти действия украинцев частью "большого оперативного плана" или нет.

По словам чиновника, украинские силы обороны были "ловкими" и "быстрыми".

Война России против Украины. Главное (обновляется)