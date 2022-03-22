В Пентагоне считают, что ВСУ способны вернуть захваченные российскими оккупантами территории

Об этом заявил высокопоставленный представитель минобороны США, сообщил CNN 22 марта.
Как пример он назвал бои за возвращение Херсона, а также оттеснение российских войск с северо-востока Николаева и их передислокация к югу от города.
При этом представитель Пентагона не смог сказать, являются эти действия украинцев частью "большого оперативного плана" или нет.
По словам чиновника, украинские силы обороны были "ловкими" и "быстрыми".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня 27-й день войны России против Украины. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Потери личного состава российских оккупантов с начала вторжения в Украину 24 февраля составили около 15,3 тыс. человек, сообщили в Генштабе ВСУ.
По данным британской разведки, несмотря на отсутствие прогресса в наступлении на Киев, российские войска собираются в ближайшие недели попробовать окружить столицу Украины. В Лондоне считают, что Киев остается главной военной целью России.
Власти Мариуполя Донецкой области, который оккупанты держат в окружении более двух недель, убеждены, что еще одна цель российских войск – "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым через Мариуполь.