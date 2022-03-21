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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Центр оборонных реформ: Продолжаются массовые отказы личного состава ВС РФ участвовать в боевых действиях против Украины

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Руководитель Центра оборонных реформ Украины рассказал о ситуации в российской 155-й отдельной бригаде морской пехоты
Руководитель Центра оборонных реформ Украины рассказал о ситуации в российской 155-й отдельной бригаде морской пехоты
Фото: Новини без обмежень / Facebook

Отказы участвовать в боевых действиях против Украины с начала войны написали около 220 военнослужащих российской 155-й отдельной бригады морской пехоты. Об этом 21 марта написал в Facebook руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина – НАТО, Александр Данилюк.

"Немного хороших новостей. Продолжаются массовые отказы личного состава ВС РФ участвовать в боевых действиях против Украины. К примеру, из запланированных к перемещению из пункта постоянной дислокации в Украину 132 военнослужащих 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, место дислокации – Владивосток Приморского края) согласились лишь 43. Около 60 отказались еще во Владивостоке, остальные – на территории Беларуси. Всего отказы участвовать в боевых действиях против Украины с начала войны написали около 220 военнослужащих бригады. На территории Украины уже погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих 155 ОБрМП. Кроме того, часть военнослужащих считается пропавшими без вести", – отметил эксперт.

https://www.facebook.com/danylyuk/posts/7126441004096667

13 марта украинский журналист Роман Цимбалюк писал в Facebook, что зашедшие в Украину подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты были практически полностью уничтожены Вооруженными силами Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

1 марта Центр оборонных стратегий (ЦОС) Украины сообщал, что дислоцированное в оккупированном Крыму подразделение морской пехоты российской армии находится в деморализованном состоянии также из-за нежелания воевать против Вооруженных сил УкраиныПроисходящее связывают прежде всего "с достаточной информированностью украинского населения Крыма о войне РФ против Украины".

Также российские военные удерживают в военном лагере в Белгороде своих же солдат, отказавшихся воевать против Украины. Об этом на брифинге сообщил офицер Центра оперативного информирования Министерства обороны Украины полковник Леонид Матюхин. С такими военными проводятся мероприятия досудебного дознания, рассказал он.

Теги: война России против Украины, Александр Данилюк (Спільна справа), российские военные, погибшие российские военные, российские оккупанты
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