Центр оборонных реформ: Продолжаются массовые отказы личного состава ВС РФ участвовать в боевых действиях против Украины

"Немного хороших новостей. Продолжаются массовые отказы личного состава ВС РФ участвовать в боевых действиях против Украины. К примеру, из запланированных к перемещению из пункта постоянной дислокации в Украину 132 военнослужащих 155-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 30926, место дислокации – Владивосток Приморского края) согласились лишь 43. Около 60 отказались еще во Владивостоке, остальные – на территории Беларуси. Всего отказы участвовать в боевых действиях против Украины с начала войны написали около 220 военнослужащих бригады. На территории Украины уже погибли около 50 и ранены около 110 военнослужащих 155 ОБрМП. Кроме того, часть военнослужащих считается пропавшими без вести", – отметил эксперт.

13 марта украинский журналист Роман Цимбалюк писал в Facebook, что зашедшие в Украину подразделения 155-й отдельной бригады морской пехоты были практически полностью уничтожены Вооруженными силами Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)