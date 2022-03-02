Роскомнадзор пригрозил "Википедии" блокировкой за статью о вторжении России в Украину

"Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки "Википедии" за статью "Вторжение России на Украину (2022)", – говорится в сообщении.

"Википедия" опубликовала скриншот самого уведомления. В нем сказано, что с нарушением российского законодательства размещена информация о погибших российских военных и жертвах среди гражданского населения Украины (в том числе детей), а также о необходимости снять денежные средства в связи со вводимыми в отношении России международными санкциями.

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV — Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

Представители "Википедии" опубликовали советы, как обойти блокировку сайта.

В статье "Википедии" о вторжении указано со ссылкой на Министерство обороны Украины, что убиты более 5 тыс. российских военных.