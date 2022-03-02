Подоляк считает, что Россия обстреливает украинские города, чтобы вызвать панику

Подоляк о российских обстрелах: Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов Фото: president.gov.ua

"Бомбардировка крупных городов. Чтобы были массовые жертвы среди гражданских. Чтобы напугать и вызвать панику. Чтобы стереть историческую память с улиц украинских городов. Вот ключевые проявления новой тактики войны РФ", – говорится в сообщении.

Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати й викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять з вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 1, 2022

Только за 1 марта Россия обстреливала из артиллерии и с самолетов Киев, Харьков, Житомир, Мариуполь, Херсон, Чернигов и другие населенные пункты.