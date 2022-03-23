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После войны украинцы планируют путешествовать, учиться, открыть свое дело или найти новую работу – соцопрос

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Четверть украинцев после войны планируют завести домашнего любимца
Четверть украинцев после войны планируют завести домашнего любимца
Фото: EPA

Планы украинцев после войны с РФ, которая началась после вторжения России 24 февраля, в основном связаны с путешествиями.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Так, путешествовать по стране после войны планируют 55% украинцев.

"Это выглядит как желание засвидетельствовать свое отношение и "обнять" страну, ценность которой повысилась вместе с ценой, которую приходится платить за то, что мы – граждане Украины", – отметили социологи.

49% респондентов размышляют, как получить дополнительное образование или новые знания, а 38% – как освоить новую профессию.

Кроме того, 27% опрошенных после окончания боевых действий хотят открыть свое дело, 21% – сменить работу.

В то же время четверть респондентов после войны планируют завести домашнего любимца – кошку, собаку или другое животное.

При этом абсолютное большинство украинцев (90%) хотят или остаться дома, или вернуться домой, 95% – жить в Украине.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно результатам опроса, проведенного 18 марта Социологической группой "Рейтинг", подавляющее большинство украинцев, 93%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ, причем уверенность в победе доминирует во всех регионах страны.

51% украинцев убеждены, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет. При этом 90% граждан считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны.

Теги: Россия, Украина, образование, война, соцопрос, нападение, вторжение, путешествия, украинцы, война России против Украины, работа, животное
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