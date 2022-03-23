После войны украинцы планируют путешествовать, учиться, открыть свое дело или найти новую работу – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Так, путешествовать по стране после войны планируют 55% украинцев.

"Это выглядит как желание засвидетельствовать свое отношение и "обнять" страну, ценность которой повысилась вместе с ценой, которую приходится платить за то, что мы – граждане Украины", – отметили социологи.

49% респондентов размышляют, как получить дополнительное образование или новые знания, а 38% – как освоить новую профессию.

Кроме того, 27% опрошенных после окончания боевых действий хотят открыть свое дело, 21% – сменить работу.

В то же время четверть респондентов после войны планируют завести домашнего любимца – кошку, собаку или другое животное.

При этом абсолютное большинство украинцев (90%) хотят или остаться дома, или вернуться домой, 95% – жить в Украине.

Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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