После войны украинцы планируют путешествовать, учиться, открыть свое дело или найти новую работу – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.
Так, путешествовать по стране после войны планируют 55% украинцев.
"Это выглядит как желание засвидетельствовать свое отношение и "обнять" страну, ценность которой повысилась вместе с ценой, которую приходится платить за то, что мы – граждане Украины", – отметили социологи.
49% респондентов размышляют, как получить дополнительное образование или новые знания, а 38% – как освоить новую профессию.
Кроме того, 27% опрошенных после окончания боевых действий хотят открыть свое дело, 21% – сменить работу.
В то же время четверть респондентов после войны планируют завести домашнего любимца – кошку, собаку или другое животное.
При этом абсолютное большинство украинцев (90%) хотят или остаться дома, или вернуться домой, 95% – жить в Украине.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно результатам опроса, проведенного 18 марта Социологической группой "Рейтинг", подавляющее большинство украинцев, 93%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ, причем уверенность в победе доминирует во всех регионах страны.
51% украинцев убеждены, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет. При этом 90% граждан считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны.