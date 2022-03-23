90% украинцев считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны – соцопрос

21% украинцев считает, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны против РФ должны страны Европы Фото: ДСНС України / Facebook

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Респондентов спросили, кто, по их мнению, должен компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины за время войны.

90% опрошенных ответили, что это должна сделать Россия, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% – международные организации, 12% – США, 10% – Украина.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб более $500 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)