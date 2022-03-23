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90% украинцев считают, что Россия должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны – соцопрос

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21% украинцев считает, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны против РФ должны страны Европы
21% украинцев считает, что компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны против РФ должны страны Европы
Фото: ДСНС України / Facebook

Девять из десяти украинцев считают, что РФ должна компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины в результате войны, которая началась 24 февраля после вторжения России.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Респондентов спросили, кто, по их мнению, должен компенсировать экономические и инфраструктурные потери Украины за время войны.

90% опрошенных ответили, что это должна сделать Россия, 21% украинцев считает, что к этому должны присоединиться страны Европы, 17% – международные организации, 12% – США, 10% – Украина.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Коагент Украины на слушаниях в Международном суде Оксана Золотарева 16 марта сообщила, что Международный суд ООН в Гааге рассмотрит вопрос о репарациях от России за причиненный ущерб Украине в результате военных действий. Она отметила, что речь идет о компенсациях как за моральный, так и за материальный вред, который был причинен народу Украины.

В этот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что, по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб более $500 млрд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Из-за провалов на фронте российские оккупанты перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Отмечается, что российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.

По данным Киевской горгосадминистрации на 21 марта, в результате обстрелов оккупантами в столице повреждены более 70 жилых домов. В Харькове оккупанты уничтожили около тысячи зданий.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта, 51% украинцев убежден, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет.

Теги: Россия, Украина, соцопрос, нападение, вторжение, обстрелы, украинцы, война России против Украины, ущерб, инфраструктура, репарации, компенсация
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