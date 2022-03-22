Кабмин Украины утвердил порядок определения ущерба от российской агрессии

Кабмин Украины определил министерства и ведомства, ответственные за определение ущерба от российской агрессии Фото: depositphotos.com

Так, Кабмин определил 15 направлений, по которым будет определяться размер ущерба.

В список входят человеческие, экономические и военные потери, потери, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбы с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения, потери жилищного фонда и объектов ЖКХ, потери земельного, лесного и природно-заповедного фондов, потери недр, акватории, потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи, энергетической инфраструктуры, экономические потери предприятий, а также потери культурного наследия.

Определять ущерб по каждому из направлений будут профильные министерства и ведомства, а также местные власти.

В правительстве добавили, что этот перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.