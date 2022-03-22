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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кабмин Украины утвердил порядок определения ущерба от российской агрессии

Кабмин Украины определил министерства и ведомства, ответственные за определение ущерба от российской агрессии
Кабмин Украины определил министерства и ведомства, ответственные за определение ущерба от российской агрессии
Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины утвердил порядок определения ущерба и вреда, нанесенного Украине российским вторжением. Об этом идет речь в распоряжении №326 от марта, опубликованном на Правительственном портале.

Так, Кабмин определил 15 направлений, по которым будет определяться размер ущерба.

В список входят человеческие, экономические и военные потери, потери, связанные с обеспечением публичной безопасности и порядка, борьбы с преступностью, обеспечением безопасности дорожного движения, потери жилищного фонда и объектов ЖКХ, потери земельного, лесного и природно-заповедного фондов, потери недр, акватории, потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи, энергетической инфраструктуры, экономические потери предприятий, а также потери культурного наследия.

Определять ущерб по каждому из направлений будут профильные министерства и ведомства, а также местные власти.

В правительстве добавили, что этот перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен.

Контекст:

В начале марта премьер Польши Матеуш Моравецкий предлагал создать фонд поддержки Украины на €100 млрд. "Это план восстановления Украины на €100 млрд, совместные инвестиции и энергетическая независимость от российской имперской политики", – отмечал он.

По подсчетам правительства Украины, прямые единовременные потери от российского вторжения уже превысили $500 млрд.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Кабинет Министров, агрессия, вторжение, российская агрессия, война России против Украины, ущерб, Кабмин
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