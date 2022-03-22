В МИД Украины ответили на заявления Сийярто, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против России и введение бесполетной зоны над Украиной

МИД: Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи Фото: depositphotos.com

Таким образом в МИД Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, что Венгрия не поддержит ни введение санкций Евросоюзом против поставок энергоносителей из России, ни введение бесполетной зоны в Украине, ни отправку туда миротворческой миссии, а также не будет поставлять Украине оружие.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто отмечает необходимость избежать распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ. По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии", - заявил Николенко.

По его словам, "не провоцировать Россию" – это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии.

"Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – отметил спикер.

Он напомнил, что 21 марта появились доказательства, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию в Закарпатье, используя венгерский фактор.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитник прав заграничных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической вражды в Украине. Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии", – сказал Николенко.

По словам спикера, именно поэтому партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила "российское зло".

"Для этого нужно укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести больше жестких санкций против России, чтобы остановить ее военную машину", – заявил он.

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