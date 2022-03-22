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В МИД Украины ответили на заявления Сийярто, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против России и введение бесполетной зоны над Украиной

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МИД: Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи
МИД: Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи
Фото: depositphotos.com

Невозможно гарантировать мир и безопасность Венгрии без мира и безопасности Украины. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 22 марта.

Таким образом в МИД Украины отреагировали на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, что Венгрия не поддержит ни введение санкций Евросоюзом против поставок энергоносителей из России, ни введение бесполетной зоны в Украине, ни отправку туда миротворческой миссии, а также не будет поставлять Украине оружие.

"Министр иностранных дел Петер Сийярто отмечает необходимость избежать распространения войны за территорию Украины и непосредственного конфликта НАТО и РФ. По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии", - заявил Николенко.

По его словам, "не провоцировать Россию" – это распространенный аргумент, когда нужно дать России больше пространства для агрессии.

"Мы, конечно, не желаем никому того горя, с которым столкнулись украинцы из-за войны России. В то же время ошибочно полагать, что Венгрия, равно как и любая другая европейская страна, существует в вакууме. Наше государство сейчас фактически защищает восточный рубеж НАТО. Если России удастся достичь ее преступных целей в Украине, следующей целью станут наши соседи. Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей", – отметил спикер.

Он напомнил, что 21 марта появились доказательства, как ФСБ РФ пытается расшатать ситуацию в Закарпатье, используя венгерский фактор.

"Венгрия всегда позиционировала себя как защитник прав заграничных венгров. Призываем Венгрию открыто осудить эту провокацию России и воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической вражды в Украине. Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии", – сказал Николенко.

По словам спикера, именно поэтому партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила "российское зло".

"Для этого нужно укреплять европейское единство. Единство, которое позволит ввести больше жестких санкций против России, чтобы остановить ее военную машину", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также выступал против ограничения на импорт российских энергоносителей. "Хотя мы осуждаем вооруженное наступление России и осуждаем войну, мы не позволим, чтобы венгерские семьи расплачивались за войну, и поэтому санкции не должны распространяться на области добычи нефти и газа", – заявил политик.

После начала полномасштабной войны РФ против Украины страны Запада стали отказываться от российского газа и нефтепродуктов.

28 февраля об отказе от российских энергоносителей заявил премьер Канады Джастин Трюдо.

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CВS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российской нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейский союз пока только разработал план, как избавиться от зависимости от российских нефти и газа.

Министр экономики Германии Роберт Хабек говорил 12 марта, что, хотя ФРГ пытается снизить свою зависимость от России, он не поддерживает немедленного эмбарго на российские энергоносители, как того требуют некоторые восточноевропейские страны ЕС. Однако 18 марта министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что считает возможным введение эмбарго на российские нефть и газ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: оружие, санкции, МИД Украины, Венгрия, война России против Украины, Евросоюз, Петер Сийярто, Олег Николенко
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