51% украинцев убежден, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет – соцопрос

По данным КГГА на 21 марта, в результате обстрелов оккупантами в Киеве повреждены более 70 жилых домов Фото: Київська міська державна адміністрація – КМДА / Facebook

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Респондентов спросили, сколько, по их мнению, времени нужно Украине для восстановления инфраструктуры и экономики после победы в войне.

51% опрошенных считает, что достаточно будет пять лет, 18% – до 10 лет, 13% – до года, 10% – больше 10 лет, 8% не смогли ответить.

Инфографика: ratinggroup.ua

В то же время 61% украинцев готов присоединиться к восстановлению страны (поддержать финансово или пойти работать на строительство), 33% хотели бы, но не имеют такой возможности, 5% полагают, что это дело исключительно власти, 1% не смог ответить.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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