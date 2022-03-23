51% украинцев убежден, что после войны против РФ страну удастся отстроить за пять лет – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.
Респондентов спросили, сколько, по их мнению, времени нужно Украине для восстановления инфраструктуры и экономики после победы в войне.
51% опрошенных считает, что достаточно будет пять лет, 18% – до 10 лет, 13% – до года, 10% – больше 10 лет, 8% не смогли ответить.
В то же время 61% украинцев готов присоединиться к восстановлению страны (поддержать финансово или пойти работать на строительство), 33% хотели бы, но не имеют такой возможности, 5% полагают, что это дело исключительно власти, 1% не смог ответить.
В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Из-за провалов на фронте российские оккупанты перешли к тотальному уничтожению объектов критической инфраструктуры Украины, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Отмечается, что российские войска продолжают наносить артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по жилым кварталам населенных пунктов, историческим памятникам архитектуры, школам, больницам и гражданским промышленным производствам.
По данным Киевской горгосадминистрации (КГГА) на 21 марта, в результате обстрелов оккупантами в столице повреждены более 70 жилых домов. В Харькове оккупанты уничтожили около тысячи зданий.