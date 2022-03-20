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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Верят в победу 93% украинцев, 89% против временного перемирия с РФ – соцопрос

Украинцы верят в свою победу
Украинцы верят в свою победу
Фото: depositphotos.com

Подавляющее большинство украинцев, 93%, верят в то, что Украина сможет отразить нападение РФ, причем уверенность в победе доминирует во всех регионах страны. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 18 марта.

Почти половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с РФ уже в ближайшие несколько недель. Около четверти (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Скриншот: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны поддерживают 74% опрошенных, четверть – не поддерживают. 

В то же время подписание временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины, по мнению 89% населения, неприемлемо.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опросили 1000 респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: соцопрос, исследование, война России против Украины, интервью
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