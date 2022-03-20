Верят в победу 93% украинцев, 89% против временного перемирия с РФ – соцопрос

Почти половина (47%) опрошенных надеются, что Украина сможет победить в войне с РФ уже в ближайшие несколько недель. Около четверти (23%) считают, что война будет длиться несколько месяцев. Только 12% думают, что война закончится через полгода-год или больше. Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.

Инфографика: ratinggroup.ua

Инфографика: ratinggroup.ua

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным о прекращении войны поддерживают 74% опрошенных, четверть – не поддерживают.

В то же время подписание временного перемирия с РФ без вывода ее войск с территории Украины, по мнению 89% населения, неприемлемо.

Инфографика: ratinggroup.ua

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опросили 1000 респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)