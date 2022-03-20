Телеведущий Билл Мар: Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины

Мар: Он сказал: "Вы понятия не имеете, что это такое, когда ваша столица находится в осаде". Это была невероятная речь Фото: EPA

"Он комик, он один из нас и он самый известный во всем мире. И он произнес такую удивительно страстную речь а нашем Конгрессе. Он сказал: "Вы понятия не имеете, что это такое, когда ваша столица находится в осаде". Это была невероятная речь. И опять от комика. Как здорово, что он привел аргументы в пользу военной помощи, демократии и сравнил нападение на его страну с Перл-Харбором. У этого парня столько энергии. Женщины по всему миру сходят с ума от президента Украины. Он им нравится, они считают его самым сексуальным мужчиной на свете", – сказал Мар в эфире.

19 марта в своем Twitter-аккаунте телеведущий разместил фрагмент из шоу с речью о Зеленском с подписью: "Наконец-то у Америки есть президент, которого все любят, с заоблачным рейтингом одобрения. Это президент Украины. Но все равно".

Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx — Bill Maher (@billmaher) March 19, 2022

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