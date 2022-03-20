Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей

Боно: Мы поддерживаем народ Украины и его лидера Фото: EPA

18 марта Боно разместил стих в аккаунте группы U2 в Twitter.

"У меня есть традиция посылать лимерик [шуточный стих] Нэнси Пелоси для обеда в честь Дня святого Патрика на протяжении многих лет. В этом году лимерик неправильный и совсем не смешной. Мы поддерживаем народ Украины и его лидера. Он не был написан для публикации, но раз уж его озвучили, то вот он", – подписал музыкант публикацию.

О, святой Патрик, он изгнал змей

Своими молитвами, но их недостаточно

Для змеи, которая символизирует восставшее зло

И прячется в вашем сердце, когда оно разбивается.

И зло восстало, друзья мои

Из тьмы, живущей в некоторых людях.

Но в горе и страхе –

Вот когда могут появляться святые

Чтобы снова выгнать этих старых змей.

Они страдают за нас, чтобы мы освободились

От психопата в человеческой семье.

Горе и боль Ирландии

Теперь это Украина

А имя святого Патрика теперь Зеленский.

‘I’ve a tradition of sending a limerick to @SpeakerPelosi’s St. Patrick’s Day lunch over the years. This year the limerick is irregular & not funny at all. We stand with the people of Ukraine & their leader. It wasn’t written to be published, but since it’s out, here it is.’-Bono pic.twitter.com/pLkE59DSxU — U2 (@U2) March 17, 2022

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