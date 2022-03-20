Боно из U2 посвятил Украине стих, в котором сравнил Зеленского со святым Патриком, изгнавшим всех змей

18 марта Боно разместил стих в аккаунте группы U2 в Twitter.
"У меня есть традиция посылать лимерик [шуточный стих] Нэнси Пелоси для обеда в честь Дня святого Патрика на протяжении многих лет. В этом году лимерик неправильный и совсем не смешной. Мы поддерживаем народ Украины и его лидера. Он не был написан для публикации, но раз уж его озвучили, то вот он", – подписал музыкант публикацию.
О, святой Патрик, он изгнал змей
Своими молитвами, но их недостаточно
Для змеи, которая символизирует восставшее зло
И прячется в вашем сердце, когда оно разбивается.
И зло восстало, друзья мои
Из тьмы, живущей в некоторых людях.
Но в горе и страхе –
Вот когда могут появляться святые
Чтобы снова выгнать этих старых змей.
Они страдают за нас, чтобы мы освободились
От психопата в человеческой семье.
Горе и боль Ирландии
Теперь это Украина
А имя святого Патрика теперь Зеленский.
‘I’ve a tradition of sending a limerick to @SpeakerPelosi’s St. Patrick’s Day lunch over the years. This year the limerick is irregular & not funny at all. We stand with the people of Ukraine & their leader. It wasn’t written to be published, but since it’s out, here it is.’-Bono pic.twitter.com/pLkE59DSxU— U2 (@U2) March 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)