"Чертов Путин. Моя единственная надежда на то, что его жизнь несчастна". Хилари Дафф осудила нападение РФ на Украину

Актриса также разместила документальные снимки, сделанные в Украине после нападения РФ.

"Чертов Путин. Я надеюсь, что его существование такое одинокое, замученное и пустое. Моя единственная надежда на то, что его жизнь несчастна. Смотреть новости невыносимо. Я не могу представить эту реальность: страх, потеря всего, что ты любишь и ради чего тяжело работал, расставание со своей семьи или смерть близких, голод. У этих украинцев есть гордость и сила, которые невозможно отобрать. Слышала, что покидающие страну женщины с детьми становятся жертвами торговли людьми. Я просто рыдаю, думая об этом. Бегство из одного ада в другой. Почему и как мир может быть таким? Как люди могут делать такие вещи друг с другом? Мне очень грустно и за жителей России. Я не могу представить, что они хотят участвовать в этом", – написала актриса.

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