Украинская киноакадемия призвала мировое сообщество не позиционировать Лозницу как украинского режиссера и исключила его из своего состава

"24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Украина защищается на всех фронтах, в том числе на культурном. Страны Европы и всего мира должны владеть полной и однозначной картиной того, что осуществляет в Украине страна-агрессор. Поэтому каждый украинец сейчас является послом своей страны. Особая ответственность сейчас лежит на специалистах по креативным индустриям, которых хорошо знают за границей. Их позиция должна быть четкой и однозначной, – говорится в публикации. – Лозница неоднократно подчеркивал, что считает себя космополитом, "человеком мира". Однако сейчас, когда Украина изо всех сил отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов".

Представители Украинской киноакадемии подчеркнули, что фильмы Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием "От Львова до Урала".

"Во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо. Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость. Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы", – заявили в киноакадемии.

Лозница пока что не комментировал свое исключение их состава Украинской киноакадемии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)