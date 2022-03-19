Распорядитель литературного наследия Хемингуэя заявил о прекращении сотрудничества с российскими издательствами

"Hemingway Trust разорвал любые дальнейшие договоренности с нашим российским издателем и прекратил переговоры о новом контракте с сербским издателем из-за поддержки Сербией России. Я убедил издательство Simon&Schuster не продавать книги в Россию и не вести с ними никаких дел. Я и дальше буду прекращать отношения с любой нацией, которая сейчас поддерживает Россию по какой-либо причине или обоснованию. Я пытаюсь внести свой вклад здесь", – говорится в письме.

Катакис также выразил поддержку украинскому народу.

"Должен извиниться за то, что моя страна не оказывает вам помощи, такой как "закрытое небо" и дополнительное вооружение. Досадно, что мы не сдержали своего слова по Будапештским соглашениям. Мне стыдно. Я говорил и продолжаю говорить людям, что будущее не в Америке. Оно живет в Украине именно сейчас. Украина напоминает моей эгоистической стране, как выглядят мужество, неповиновение и порядочность. Мы давно не видели этого в США", – резюмировал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)