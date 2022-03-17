Организаторы Берлинале осудили нападение РФ на Украину и отказались принимать российские делегации

"Берлинале решительно осуждает агрессивную войну России, нарушающую международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми теми, кто выступает против этой войны. Но даже в условиях преступной агрессивной российской войны не может быть намерения исключить кинематографистов или деятелей культуры из Берлинале по национальному признаку. Часто именно в их работах содержится критика режимов. Берлинале занимает четкую позицию против общего бойкота культурных произведений на основании их происхождения, – говорится в заявлении. – Другое дело – исключить из участия в Берлинале официальные государственные ведомства и в данном случае российские ведомства или делегации, а также поддерживающих режим деятелей, пока российское правительство ведет эту жестокую войну против Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)