"Мне стыдно за Россию". Звезда Большого театра Смирнова уволилась после нападения РФ на Украину

1 марта в своем Telegram-канале российская балерина сообщила, что ей стыдно за свою страну.

"Не могу не сказать, что всеми фибрами души я против войны. И дело даже не в том, что у каждого второго россиянина в Украине живут родные или друзья, не в том, что мой дедушка украинец, а я на четверть украинка, а в том, что мы продолжаем жить в XX веке, хотя номинально перешли в XXI. Политические вопросы в современном цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров. Я никогда не думала, что мне будет стыдно за Россию, я всегда гордилась талантливыми русскими людьми, нашими культурными, спортивными достижениями. Но теперь проведена черта на "до" и "после". И больно от того, что гибнут люди, а другие лишаются крыши над головой или вынуждены бросать свои дома. И кто бы мог подумать, что это все произойдет с нами, потому что даже если мы не в эпицентре боевых действий, но мы не можем остаться безучастными", – написала Смирнова.