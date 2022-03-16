"Меня официально объявили порядочным человеком". В РФ возбудили дело против блогера Белоцерковской, осудившей действия Путина

"Ну что? Первый пошел? Меня официально объявили порядочным человеком", – прокомментировала возбуждение уголовного дела Белоцерковская, разместив скриншот соответствующей публикации в одном из российских СМИ.

"Я от лица всех украинцев благодарю тебя! И буду защищать!" – написала Белоцерковской украинская певица Оля Полякова.

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28 февраля Белоцерковская поддержала Украину, осудив действия президента РФ Владимира Путина.

"Один немолодой и уставший от жизни мужчина, заскучавший от абсолютной власти, которую ему 22 года нес в клюве его покорный народ, решил и поверил, что он и есть это небо. Я вчера пыталась понять, что у него в голове. Смотрела кучу интервью с ним. Последние – жуткие. Он уже обращается с экранов не к людям, а сразу напрямую к истории. Напрямую, из-под километрового слоя земли. И он ничего не боится. Ему хорошо и тепло в его бункере, так близко от преисподней. И он действительно с его ненавистью к свободе и одержимостью имперской идей считает, что Украина – это не государство, а так, шершавый отрезок дороги на его пути в вечность. И ее можно стереть одним своим имперским дыханием. И он правда не понимает, что уничтожить Украину нельзя", – написала тогда блогер.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)