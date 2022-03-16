"Правда существует". На антивоенном концерте Oxxxymiron в поддержку украинцев зрители скандировали знаменитую речевку о Путине. Видео

Выступление транслировалось в сервисе Twitch, на странице певца в Instagram и на его канале в YouTube. В своем Telegram-канале певец опубликовал ссылку на благотворительный фонд.

Зрители поделились в Instagram самыми яркими моментами c выступления артиста. Так, во время концерта публика скандировала известную речевку харьковских ультрас о президенте РФ Владимире Путине "Путин – х...йло".

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А сам певец перед исполнением одной из песен осудил нападение РФ на Украину.

"Я уверен, что те люди, которые за эту войну, на самом деле против этой войны. Просто они уверены, что идет "спецоперация", что бомбят "исключительно военные объекты". Так вот: этой "спецоперации" не существует. Это война! К сожалению, в этой иллюзии в том числе живут наши родители, друзья наших родителей. И очень важно с ними об этом говорить, потому что, скорее всего, они не кровожадные люди, но смотрят слишком много телевизора", – заявил артист.

Он призвал россиян стремиться исследовать альтернативные российской пропаганде точки зрения.

"Правда существует", – подытожил рэпер.

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