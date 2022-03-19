Эми Шумер попросила организаторов включить выступление Зеленского на церемонии "Оскар 2022"

Эми Шумер: Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать несколько важных вещей Фото: EPA

О своем предложении Шумер рассказала в интервью американской актрисе Дрю Бэрримор.

"Я думаю, что это отличная возможность, по крайней мере, прокомментировать несколько важных вещей. Происходит так много ужасного. На самом деле, я предложила несколько способов – подключить выступление Зеленского по спутнику, или сделать запись, или что-то в этом роде, потому что "Оскар" смотрят так много глаз!" – цитирует издание актрису.

На данный момент Шумер, которая будет вести церемонию вручения кинопремии "Оскар 2022" в компании американских актрис Ванды Сайкс и Реджины Холл, не прокомментировала, как организаторы отреагировали на ее предложение.

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