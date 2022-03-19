Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео

Иванчак надеется, что Зеленский увидит свой портрет из кубиков Рубика и это поднимет ему настроение Фото: zelenskiy_official / Instagram

"Наш герой", – подписал ролик Иванчак, выразив надежду, что если Зеленский увидит ролик, то это поднимет ему настроение.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Иванчак (@alex_ivanchak)

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