Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео

Иванчак надеется, что Зеленский увидит свой портрет из кубиков Рубика и это поднимет ему настроение
Фото: zelenskiy_official / Instagram
Украинский блогер и 26-кратный рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика Александр Иванчак 18 марта в Instagram разместил ролик, в котором показал, как собирает портрет украинского президента Владимира Зеленского из кубиков Рубика.
"Наш герой", – подписал ролик Иванчак, выразив надежду, что если Зеленский увидит ролик, то это поднимет ему настроение.
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