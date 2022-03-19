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19 марта, 2022
 
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Рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика собрал из кубиков портрет Зеленского. Видео

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Иванчак надеется, что Зеленский увидит свой портрет из кубиков Рубика и это поднимет ему настроение
Иванчак надеется, что Зеленский увидит свой портрет из кубиков Рубика и это поднимет ему настроение
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинский блогер и 26-кратный рекордсмен Украины по сборке кубика Рубика Александр Иванчак 18 марта в Instagram разместил ролик, в котором показал, как собирает портрет украинского президента Владимира Зеленского из кубиков Рубика.

"Наш герой", – подписал ролик Иванчак, выразив надежду, что если Зеленский увидит ролик, то это поднимет ему настроение. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, кубик Рубика
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