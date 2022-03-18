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В Европе хотят номинировать Зеленского на Нобелевскую премию мира

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Европейские политики считают, что Зеленского следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что срок выдвижения кандидатов уже истек
Европейские политики считают, что Зеленского следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что срок выдвижения кандидатов уже истек
Фото: president.gov.ua

Группа бывших и действующих европейских политиков хочет номинировать президента Украины Владимира Зеленского и народ Украины на Нобелевскую премию мира. Об этом говорится в коллективном письме Нобелевскому комитету с просьбой продлить сроки выдвижения кандидатов до конца марта. Письмо датировано 11 марта.

Письмо подписали 36 политиков из Великобритании, Нидерландов, Эстонии, Германии, Румынии, Болгарии, Швеции, Словакии. 

"Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который противостоит в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией. Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского до мужчины, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы сражаться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять силам авторитаризма", – говорится в послании.

Подписанты отмечают, что слова сочувствия и поддержки вряд ли могут могут воздать должное жертвам, которые приносят украинцы во имя принципов прав человека и мира, но сейчас "самое время показать народу Украины, что мир на его стороне".

Авторы также отмечают, что речь идет о нарушении процедуры, но считают, что это оправдано нынешней беспрецедентной ситуацией.

"Наш демократический долг – противостоять авторитаризму и поддерживать людей, которые борются за демократию и свое право на самоуправление", – подчеркивают они.

26 февраля, вскоре после начала российского вторжения, норвежский парламентарий Кристиан Тибринг-Гьедде также заявлял газете Dagbladet, что Зеленского следует выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Срок выдвижения кандидатов на Нобелевскую премию мира истек 31 января.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. 

В 2021 году Нобелевскую премию мира получили филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, в 2020 – Всемирная продовольственная программа, в 2019 – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2018 – врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и бывшая пленница ИГИЛ, правозащитница Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Теги: Нобелевская премия, демократия, Владимир Зеленский, война России против Украины
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