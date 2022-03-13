Польские ученые решили выдвинуть Жадана на Нобелевскую премию по литературе

По мнению польских ученых, Жадан – "один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик" Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

Решение выдвинуть кандидатуру Жадана принял комитет наук о литературе Польской академии наук.

"Мы приняли решение о выдвижении Сергея Жадана кандидатом на соискание Нобелевской премии по литературе. По нашему мнению, Жадан, один из величайших поэтов Украины и прекрасный прозаик, переведенный и отмеченный в мире, может быть лауреатом Нобелевской премии. Его голос как поэта уже много лет имеет особое значение для украинцев. Свободная Украина во многом говорит и думает словами Жадана, внимательно к ним прислушивается. Сегодня поэт находится в своем Харькове. И он борется", – говорится в письме профессоров Анны Лебковской и Павла Прухняка, написанном от имени комитета.

Как отметил польский литературный портал Booklips, "трудно оценить, не будет ли решение комитета литературоведения Польской академии наук лишь символическим жестом".

Чтобы наградить Жадана в 2022 году, Шведская академия должна была бы нарушить правила, так как заявки принимаются до 31 января. Если комитет примет решение номинировать Жадана в следующем году, это также потребует от Шведской академии отступить от обычного процесса выбора лауреата. Член этого органа, историк и литературный критик Хорас Энгдаль в одном из интервью объяснял, что процедура очень длительная.

"Однако нельзя полностью исключать, что в кратчайшие сроки будут предприняты экстраординарные шаги, чтобы наградить его или другого писателя из Украины", – пишет издание.