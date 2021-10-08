Жадан рассказал, за какую книгу получил самый большой гонорар

Роман Жадана "Ворошиловград" издан на русском, польском, немецком, французском и других языках Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook

"Я за него получил несколько международных премий, плюс он издавался где-то в 10 странах", – сообщил писатель.

Роман "Ворошиловград" победил в конкурсе "Книга года" ВВС в 2010-м, в 2014 году был удостоен швейцарской литературной премии Jan Michalski Prize. "BBC News Україна" совместно с культурной программой Европейского банка реконструкции и развития в 2014 году назвали "Ворошиловград" книгой десятилетия. Роман издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.

Луганск назывался Ворошиловградом с 1970-го по 1990 год.