Respublica Fest 2021. В рамках инклюзивного фестиваля выступят "Жадан і Собаки", "Один в каноэ", Khors

Один из дней фестиваля будет отдан для выступления начинающих украинских исполнителей. Также на фестивале покажут свое творчество артисты с ограниченными возможностями.

На фестивале Respublica создадут условия для выступления инклюзивных групп, а также приема зрителей с ограниченными возможностями. На мероприятии будут применяться шрифт Брайля, установлены площадки для жестовых переводчиков, специализированные биотуалеты, пандусы и трапы к сценам, перевод песен на жестовый язык на главной сцене фестиваля, волонтерское сопровождение арт-деятелей и посетителей.

Хедлайнеры фестиваля – украинские группы "Хамерман Знищує Віруси", "Один в каноэ", "Курган и Agregat", "Жадан і Собаки", Khors, "Гуляйгород", FarInHate.

Вход 27-го и 29 августа платный, 28-го – свободный. В этот день выступят 30 молодых музыкальных групп.

Билеты можно приобрести здесь.