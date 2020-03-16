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16 марта, 2020
 
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Стоун показала, как проводит досуг с младшим сыном

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась c подписчиками новым увлечением – она приступила к созданию картины по номерам.

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10 марта актрисе исполнилось 62 года
10 марта актрисе исполнилось 62 года
Фото: ЕРА

Американская актриса Шэрон Стоун, отпраздновавшая 10 марта 62-й день рождения, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией одного из подарков – ей презентовали набор для рисования картины по номерам.

"Делаю очень веселую картину по номерам", – подписала Стоун фотографию, на которой запечатлена в домашней одежде у мольберта. 

Актриса показала результаты первого этапа своей работы – Стоун нанесла на полотно мазки, используя краски розового цвета. На фото также запечатлен младший сын актрисы 14-летний Куинн – пока его мать рисовала, он проводил время, лежа на полу в наушниках перед ноутбуком.

Фото: sharonstone / Instagram
Фото: sharonstone / Instagram

Шэрон Стоун является матерью троих усыновленных сыновей, самый младший из которых живет с матерью. 

Теги: Шэрон Стоун, творчество
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