Стоун показала, как проводит досуг с младшим сыном

Американская актриса Шэрон Стоун поделилась c подписчиками новым увлечением – она приступила к созданию картины по номерам.

Американская актриса Шэрон Стоун, отпраздновавшая 10 марта 62-й день рождения, поделилась с подписчиками в Instagram фотографией одного из подарков – ей презентовали набор для рисования картины по номерам.

"Делаю очень веселую картину по номерам", – подписала Стоун фотографию, на которой запечатлена в домашней одежде у мольберта.

Актриса показала результаты первого этапа своей работы – Стоун нанесла на полотно мазки, используя краски розового цвета. На фото также запечатлен младший сын актрисы 14-летний Куинн – пока его мать рисовала, он проводил время, лежа на полу в наушниках перед ноутбуком.