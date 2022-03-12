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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Письмо 177 нобелевских лауреатов с осуждением войны России против Украины вышло в ведущих мировых изданиях – Ложкин

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Борис Ложкин: Письмо опубликовали крупнейшие мировые издания
Борис Ложкин: Письмо опубликовали крупнейшие мировые издания
Фото: Борис Ложкин / Facebook

11–12 марта во многих ведущих мировых медиа было опубликовано письмо 177 нобелевских лауреатов, в котором они осуждают Россию за развязанную войну против Украины и выражают поддержку украинцам. Об этом в Facebook сообщил вице-президент Всемирного еврейского конгресса, президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин.

Несколько дней назад, напомнил Ложкин, он уже писал об инициативе лауреата Нобелевской премии по химии, уроженца Золочева Роалда Хоффмана, который призвал научную элиту мира осудить агрессию России против Украины.

"Под письмом подписались уже 177 представителей ученой элиты мира. Его опубликовали крупнейшие мировые издания", – написал Ложкин и перепостил публикацию Шимона Бримана с перечнем мировых медиа, присоединившихся к инициативе нобелевских лауреатов.

В частности, в США письмо опубликовали The Washington Post, Wall Street Journal, New York Times. В Великобритании – The Guardian, в Канаде – Globe and Mail, National Post, Toronto Star. В Германии публикация вышла в Suddeutzche Zeitung, а в Израиле – в газете Haaretz.

Инициатива Роалда Хоффмана продиктована, помимо прочего, и его благодарностью украинской семье Дюков из Унива Львовской области, которая спасла маленького Роалда во время Холокоста.

"Так, однажды сделанное 80 лет назад добро бумерангом возвращается Украине от евреев, помнящих это добро. Желаю Украине выстоять", – пожелал Бриман украинцам.

https://www.facebook.com/boris.lozhkin.7/posts/10159978163471940

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Нобелевская премия, Борис Ложкин, евреи, война России против Украины
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