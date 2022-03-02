Главный раввин Украины – россиянам: Остановите войну, российская армия бомбит мирное население Киева, Харькова, Одессы

Асман: Я долго молчал, больше не могу Фото: Chief rabbi of Ukraine – Головний Рабин України / Facebook

"Люди, остановите войну! Не смотрите, что вам говорят по телевизору, там врут вам. Здесь происходят военные преступления: российская армия, которая била фашистов в 1941-м, сегодня бомбит мирное население – Киев, Харьков, Одессу. Только что был обстрел Бабьего Яра, пять минут назад. Три ракеты попали туда", – сказал он.

По словам раввина, ему со всего Киева звонят евреи, украинцы, россияне и просят помочь.

"Я долго молчал. Больше молчать я не могу. Я обращаюсь к вам, дорогие россияне, дорогие евреи, те, кто неравнодушны. Запомните, что то, кто равнодушен, кто соглашается молча или не молча – тот соучастник преступления, военного преступления, преступления против человечества", – заявил Асман.

Раввин отметил, что не боится умереть, но "никогда не думал в самом страшном сне", что ему, может быть, придется погибнуть от снаряда з России, где родился, ходил в школу и где у него "много друзей, которые молчат и никто не позвонил практически и не спросил".

"Со всего мира люди звонят. Мне даже арабы звонят с Израиля и поддерживают", – подчеркнул Асман.