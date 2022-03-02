В условиях агрессии РФ Украина ожидала большей поддержки со стороны Красного Креста, ООН и ОБСЕ – Верещук

"Вынуждена признать, что мы ожидали большей реальной поддержки и помощи [...] от Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ. Поэтому обращаюсь к названным международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала, но в то же время ваш международно признанный нейтральный статус [...] дает вам возможность выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой, собственно, вы были созданы", – сказала она.
Вице-премьер подчеркнула, что эти организации "не всю гуманитарную работу могут выполнять, сидя во Львове".
"Если вы не можете выполнять свой гуманитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за небезопасности, которую создает для вас российская армия Российской Федерации, вы должны четко, официально и недвузначно об этом заявить на весь мир – кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат", – объяснила Верещук.
Она заявила, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей является гуманитарной катастрофой.
Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о новом вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
По данным Генштаба ВСУ, потери российских оккупантов оставляют 5700 человек. При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны, не уточняя количество. Жертвами российской агрессии стали по меньшей мере 352 мирных жителя, в том числе 16 детей, ранения получили 2040 человек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. Кроме того, Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии".