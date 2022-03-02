В условиях агрессии РФ Украина ожидала большей поддержки со стороны Красного Креста, ООН и ОБСЕ – Верещук

Верещук считает, что Красному Кресту следует публично сказать, кто им мешает работать Фото: ЕРА (архив)

"Вынуждена признать, что мы ожидали большей реальной поддержки и помощи [...] от Международного комитета Красного Креста, ООН, ОБСЕ. Поэтому обращаюсь к названным международным гуманитарным структурам. Я понимаю, что вы переживаете за безопасность своего персонала, но в то же время ваш международно признанный нейтральный статус [...] дает вам возможность выполнять ту гуманитарную работу, в том числе для которой, собственно, вы были созданы", – сказала она.

Вице-премьер подчеркнула, что эти организации "не всю гуманитарную работу могут выполнять, сидя во Львове".

"Если вы не можете выполнять свой гуманитарный мандат в Донецкой, Луганской и других областях из-за небезопасности, которую создает для вас российская армия Российской Федерации, вы должны четко, официально и недвузначно об этом заявить на весь мир – кто именно не дает вам выполнять ваш гуманитарный мандат", – объяснила Верещук.

Она заявила, что ситуация в ряде городов Донецкой и Луганской областей является гуманитарной катастрофой.