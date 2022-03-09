СБУ: Пропаганда РФ распространяет фейк о якобы преследовании евреев в Житомирской области

"Очередной фейк от российской пропаганды: на зарубежных ресурсах начали размещать статью о якобы преследовании евреев в Житомирской области. Мол, местное население устраивает погромы. Это откровенная ложь, за счет которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны", – подчеркнули в СБУ.

Также фейки опроверг главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

"Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к какой-либо информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных веб-сайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии", – цитирует его пресс-центр СБУ.