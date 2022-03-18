В РФ потребовали запретить фильмы и шоу с участием Зеленского

Кроме Зеленского, Шойгу попросил убрать из "культурной повестки дня" РФ продюсера Александра Роднянского, активно выступающего против вторжения в Украину.

"Популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством страны и минобороны", – говорится в письме Шойгу.

Контекст:

Зеленский в 2000–2010-х годах сыграл в ряде фильмов, в том числе снятых в России, а также продюсировал сериал "Сваты", который до недавнего времени показывали по российскому телевидению.

Роднянский продюсировал такие российские фильмы, как "Сталинград", "Левиафан", "Обитаемый остров", "9-я рота". Кроме того, он возглавлял российский телеканал СТС и основал телеканал "1+1".