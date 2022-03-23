44% украинцев временно разделены с семьей из-за войны против РФ – соцопрос

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

Респондентов спросили, пришлось ли им временно разделиться со своей семьей/партнером из-за войны.

44% опрошенных ответили утвердительно, 48% – отрицательно.

Больше всего тех, кто разделился со своей семьей, на востоке страны – 54%, меньше всего – на западе (39%). При этом среди молодежи таких 50%.

Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно результатам опроса, 19% украинцев покинули свой город/село на время войны (больше всего таких – на востоке страны). При этом 93% из них планируют после окончания войны вернуться домой.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) опрошено 1000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

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