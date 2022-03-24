ВСУ за сутки подбили семь самолетов врага – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Украинские войска сдерживают противника по этим направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.
Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.
На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области в связи с мирными протестами враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии, отмечает Генштаб.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня ровно месяц с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. За это время оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 23 марта, составили около 15,6 тыс. личного состава, 517 танков, 101 самолет, 124 вертолета, 267 артиллерийских систем, 80 РСЗО и другое.