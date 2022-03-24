ВСУ за сутки подбили семь самолетов врага – Генштаб

С начала войны ВСУ подбили более 100 самолетов врага Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Силы обороны Украины продолжают вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха. Украинские войска сдерживают противника по этим направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.

Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше, чем 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области в связи с мирными протестами враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения Росгвардии, отмечает Генштаб.

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