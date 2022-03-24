В Запорожской области трое подростков нашли боеприпас. Все трое ранены, один лишился кисти руки

Раненых подростков доставили в мелитопольскую больницу неотложных состояний. По информации мэра, одному мальчику врачи вынуждены были ампутировать кисть. Ребенок в реанимации "в тяжелом, но стабильном состоянии".
Еще один мальчик и девочка – в состоянии средней тяжести, им оказывают помощь в хирургическом отделении.
"Война продолжает калечить наших детей", – написал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По информации Офиса генпрокурора на 23 марта, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погиб 121 ребенок, ранения разной степени тяжести получили 167 детей.