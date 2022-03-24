В Запорожской области трое подростков нашли боеприпас. Все трое ранены, один лишился кисти руки

Раненых подростков доставили в мелитопольскую больницу неотложных состояний. По информации мэра, одному мальчику врачи вынуждены были ампутировать кисть. Ребенок в реанимации "в тяжелом, но стабильном состоянии".

Еще один мальчик и девочка – в состоянии средней тяжести, им оказывают помощь в хирургическом отделении.

"Война продолжает калечить наших детей", – написал Федоров.

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