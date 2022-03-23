"Безголосые, забытые жертвы войны". Куриленко призвала помочь детям-сиротам из Украины

"Пожалуйста, сделайте пожертвование. Спасибо всем за вашу невероятную помощь", – написала актриса.
Куриленко отметила, что в Украине есть дети, которые, пережив одиночество и насилие, столкнулись еще и с войной.
"Как и вы, я пытаюсь понять страдания миллионов семей, включая мою украинскую семью, страдающую от войны в Украине. Представьте себе страдания совсем одиноких детей. Они остались в горячих точках – безголосые, забытые жертвы этой войны. Но вы можете им помочь", – подчеркнула Куриленко.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ольга Куриленко родилась 14 ноября 1979 года в городе Бердянск Запорожской области. В 16 лет уехала работать в Париж моделью. Дебютировала в кино в главной роли в малобюджетном эротическом фильме "Перст любви" в 2005 году. Наиболее известные фильмы с участием актрисы – "Париж, я люблю тебя", "Квант милосердия", "Макс Пэйн", "Мара", "Человек, который убил Дон Кихота", "Смерть Сталина", "Несносный мачо".