"Безголосые, забытые жертвы войны". Куриленко призвала помочь детям-сиротам из Украины

"Пожалуйста, сделайте пожертвование. Спасибо всем за вашу невероятную помощь", – написала актриса.

Куриленко отметила, что в Украине есть дети, которые, пережив одиночество и насилие, столкнулись еще и с войной.

"Как и вы, я пытаюсь понять страдания миллионов семей, включая мою украинскую семью, страдающую от войны в Украине. Представьте себе страдания совсем одиноких детей. Они остались в горячих точках – безголосые, забытые жертвы этой войны. Но вы можете им помочь", – подчеркнула Куриленко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

Война России против Украины. Главное (обновляется)