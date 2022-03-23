"Семья из Мариуполя стала мне родной на три месяца". Мозговая поделилась детскими воспоминаниями

"1986 год, мне 12 лет. Помню, как папа, в прямом смысле, запихнул меня в самолет, в котором просто не было мест, и я полетела в Донецк", – рассказала она.
По словам Мозговой, там она остановилась у знакомых друзей ее родителей.
"Мариуполь стал мне на те три месяца городом, который меня принял. Простая семья из Марика (тогда он еще назывался Жданов), семья с греческими корнями стала мне родной на три месяца", – отметила она.
Мозговая подчеркнула, что там ее приняли очень хорошо, все пытались помочь.
"Мариуполь, сердце болит, когда я вижу, как тебя "защитили" эти проклятые ублюдки. Как же жаль людей, особенно детей", – призналась она.
Продюсер добавила, что готова помочь чем сможет людям, которые вывезли детей из Мариуполе, и предложила написать ей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинули около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодны для проживания.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.