"Семья из Мариуполя стала мне родной на три месяца". Мозговая поделилась детскими воспоминаниями

Мозговая: Мариуполь, сердце болит, когда я вижу, как тебя "защитили" эти проклятые ублюдки Фото: Олена Мозгова / Facebook

"1986 год, мне 12 лет. Помню, как папа, в прямом смысле, запихнул меня в самолет, в котором просто не было мест, и я полетела в Донецк", – рассказала она.

По словам Мозговой, там она остановилась у знакомых друзей ее родителей.

"Мариуполь стал мне на те три месяца городом, который меня принял. Простая семья из Марика (тогда он еще назывался Жданов), семья с греческими корнями стала мне родной на три месяца", – отметила она.

Мозговая подчеркнула, что там ее приняли очень хорошо, все пытались помочь.

"Мариуполь, сердце болит, когда я вижу, как тебя "защитили" эти проклятые ублюдки. Как же жаль людей, особенно детей", – призналась она.

Продюсер добавила, что готова помочь чем сможет людям, которые вывезли детей из Мариуполе, и предложила написать ей.

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