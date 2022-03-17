"Вам завдяки, захисники, країна вільна і жива". Мозговая опубликовала песню своего отца в исполнении мужа David Axelrod

Автором песни и первым ее исполнителем является покойный отец Алены Мозговой, композитор и исполнитель Николай Мозговой.

"Готовили мы эту песню на финал концерта "Лучшие песни Николая Мозгового". Переделали текст, сделали оркестровку, записали оркестр, начали монтировать видео на экраны. Я верю, что победа уже рядом, концерт мы проведем и даже дату не будем менять! А песня? Песня прозвучит в финале, как и планировалось!" – заверила Мозговая.

Она поблагодарила всех защитников и защитниц Украины.

"Украина! Весна! Победа!" – написала продюсер.

"Подяка вам, низький уклін!

Хай вас Покрова прикрива,

Вам завдяки, захисники,

Країна вільна і жива", – поется в припеве композиции.

Война России против Украины. Главное (обновляется)