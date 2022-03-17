"Наша песня – это то, что не уничтожить". Зеленская назвала свой топ-3 песен в военное время

Зеленская: Нужна ли музыка, когда идет война? Уместна ли песня в трудную минуту? Когда смотришь такие видео, понимаешь: нужна как никогда Фото: olenazelenska_official / Instagram

"Нужна ли музыка, когда идет война? Уместна ли песня в трудную минуту? Когда смотришь такие видео, понимаешь: нужна как никогда", – написала она.

Зеленская отметила, что война уничтожает материальное и культурное наследие: уже разрушены музей в Иванкове, где хранились работы художницы Марии Примаченко, и Музей украинских древностей в Чернигове.

"Но наша песня – это то, что не уничтожить. Она имеет особую суперсилу – придавать нам жизнь и силы, поднимать боевой дух. Поэтому именно сейчас совместно с Минкультом мы реализуем инициативу, благодаря которой украинская песня зазвучит еще громче", – заявила она.

По словам Зеленской, у министерства уже есть предварительные договоренности с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый час в европейских радиоэфирах начинался с песен Украины.

Зеленская назвала свой личный топ-3 музыкальных композиций в военное время.

1. "Така, як ти" Святослава Вакарчука.

2. "Ні обіцянок, ні пробачень" из репертуара Виктора Павлика.

3. "Тримай" Кристины Соловий.

Первая леди предложила в комментариях к ее посту называть свои любимые композиции.

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