"Наша песня – это то, что не уничтожить". Зеленская назвала свой топ-3 песен в военное время

"Нужна ли музыка, когда идет война? Уместна ли песня в трудную минуту? Когда смотришь такие видео, понимаешь: нужна как никогда", – написала она.
Зеленская отметила, что война уничтожает материальное и культурное наследие: уже разрушены музей в Иванкове, где хранились работы художницы Марии Примаченко, и Музей украинских древностей в Чернигове.
"Но наша песня – это то, что не уничтожить. Она имеет особую суперсилу – придавать нам жизнь и силы, поднимать боевой дух. Поэтому именно сейчас совместно с Минкультом мы реализуем инициативу, благодаря которой украинская песня зазвучит еще громче", – заявила она.
По словам Зеленской, у министерства уже есть предварительные договоренности с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый час в европейских радиоэфирах начинался с песен Украины.
Зеленская назвала свой личный топ-3 музыкальных композиций в военное время.
1. "Така, як ти" Святослава Вакарчука.
2. "Ні обіцянок, ні пробачень" из репертуара Виктора Павлика.
3. "Тримай" Кристины Соловий.
Первая леди предложила в комментариях к ее посту называть свои любимые композиции.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
21 апреля 2019 года в Украине прошел второй тур выборов президента. 30 апреля ЦИК Украины официально огласил результаты выборов, победу одержал Зеленский с результатом 73,22% голосов избирателей.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая в зале Верховной Рады.