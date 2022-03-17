Строящая карьеру в РФ Loboda рассказала, гражданкой какой страны она является

Loboda: У меня одно гражданство. Было, есть и будет Фото: lobodaofficial / Instagram

"Каждый выбирает свой путь: одни сеют травлю и агрессию, другие стремятся быть полезными и нужными. Я выбираю второй. За 21 день мы сумели вывезти более 90 семей. Среди них дети, бабушки, мамы. Расселили и помогли с продовольствием на ближайшие недели. Круглосуточно решаем проблемы с документами. Доставляем гуманитарную помощь везде, где есть доступ. Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил!" – написала она.

Певица поблагодарила людей, которые находятся рядом с ней.

"Оказалось, что я живу среди настоящих героев!" – отметила она.

Loboda обратилась к своим подписчикам.

"Сегодня я призываю всех моих подписчиков слушать только свое сердце и максимально оказывать помощь тем, кто сейчас находится в критической ситуации!" – написала исполнительница.

В финале поста она уточнила, что не меняла гражданство.

"У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское!" – подчеркнула она.

На фото Loboda показала свой паспорт.