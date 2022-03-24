С каждой неделей войны против Украины растет вероятность свержения режима Путина спецслужбами РФ – СМИ

Собеседник утверждает, что после вторжения России в Украину спецслужбы РФ "охватили хаос и недовольство, а положение Путина во главе Кремля становится все нестабильнее".

В разговоре с The Times российский правозащитник Владимир Осечкин, которого разыскивают за публикацию материалов о пытках в российских тюрьмах, передал слова источника в ФСБ.

"За 20 лет Путин создал стабильность. Офицеры ФСБ, милиционеры, прокуратура – люди внутри системы – могли жить нормально. Но теперь это прошло. Они признают, что эта война – катастрофа для экономики, для людей. Они не хотят возвращаться в Советский Союз. С каждой неделей, с каждым месяцем войны растет вероятность бунта со стороны спецслужб РФ", – рассказал он.