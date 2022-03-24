Жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг, вывешенный оккупантами

"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом. Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее", – говорится в подписи.
На видео видно, что жители сожгли красный флаг с коммунистической символикой.
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Российские войска подошли к Энергодару 26 февраля и направили "Грады" на сам город и расположенную в нем Запорожскую АЭС.
2 марта около 22 тыс. людей пришли на блокпост на въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Ночью 4 марта власти города заявили, что оккупанты обстреливают АЭС и что там начался пожар. Позднее стало известно, что россияне попали в первый энергоблок. Под утро на АЭС сообщили, что боевые действия возле станции прекратились, а пожар вскоре ликвидировали.