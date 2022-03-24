Жители Энергодара повалили флагшток и сожгли флаг, вывешенный оккупантами

Жители повалили флагшток перед горсоветом и сняли флаг в коммунистической символикой Фото: Енергоатом / Telegram

"Энергодарцы не собираются принимать рашистский режим и жить под гнетом. Жители Энергодара повалили флагшток с красной тряпкой, которую повесили рашистские оккупанты, и сожгли ее", – говорится в подписи.

На видео видно, что жители сожгли красный флаг с коммунистической символикой.

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