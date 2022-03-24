Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями

"Еще раз прочитал полный текст гимна Украины (версия 1990 года). Теперь, когда он наложился на месяц войны, у меня нет слов. Внимательно посмотрите на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку – до того, как ее изменили на "ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003-м. Это пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями. Я даже не знаю, как описать это чувство. У меня, конечно, было подозрение, что мы, украинцы, – мистическая нация. Но ведь это что-то нереальное (о Чернобаевке сейчас ни слова)", – написал Клопотенко.

Он также задался вопросом, стоит ли менять текст пророческого гимна после победы над российскими оккупантами.

"А что происходит с пророчеством после того, как оно происходит? Его сменяют на другое или увековечивают? То есть вот текст гимна. Он воплощается на все 100%, а значит, после победы нам нужно искать другой оберег или беречь этот как символ и еще сильнее внедрять в наш культурный код? Ответа для себя у меня пока нет, но очевидно одно: наш гимн является источником большего могущества, чем нам казалось", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)