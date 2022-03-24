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24 марта, 2022
 
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Клопотенко: Гимн Украины – пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями

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Клопотенко: Наш гимн является источником большего могущества, чем нам казалось
Клопотенко: Наш гимн является источником большего могущества, чем нам казалось
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко назвал слова украинского гимна пророческими, отметив, что они сбываются прямо сейчас. Об этом он написал 23 марта в Facebook, разместив текст гимна.

"Еще раз прочитал полный текст гимна Украины (версия 1990 года). Теперь, когда он наложился на месяц войны, у меня нет слов. Внимательно посмотрите на текст и вдумайтесь в каждую букву. И в первую строчку – до того, как ее изменили на "ще не вмерла України і слава, і воля" в 2003-м. Это пророчество, которое сбывается прямо сейчас. И мы с вами являемся его свидетелями. Я даже не знаю, как описать это чувство. У меня, конечно, было подозрение, что мы, украинцы, – мистическая нация. Но ведь это что-то нереальное (о Чернобаевке сейчас ни слова)", – написал Клопотенко. 

Он также задался вопросом, стоит ли менять текст пророческого гимна после победы над российскими оккупантами.

"А что происходит с пророчеством после того, как оно происходит? Его сменяют на другое или увековечивают? То есть вот текст гимна. Он воплощается на все 100%, а значит, после победы нам нужно искать другой оберег или беречь этот как символ и еще сильнее внедрять в наш культурный код? Ответа для себя у меня пока нет, но очевидно одно: наш гимн является источником большего могущества, чем нам казалось", – подытожил он.

https://www.facebook.com/ievgen.klopotenko/posts/7125355710867808

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: гимн Украины, война России против Украины, гимн, Евгений Клопотенко
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