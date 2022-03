"Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем". Клопотенко открыл во Львове бистро, в котором можно поесть бесплатно

"Мы создали рабочие места, чтобы заботиться о людях, которые остались без работы. Создали хорошее меню, которое будет расширяться и меняться по отношению к нашему ощущению города. Чем больше будем узнавать Львов, тем вкуснее будет. Если у вас возникли трудности с оплатой, приходите к нам поесть. Бесплатно. Просто скажите, что вам нужно меню №2, и мы все поймем. Нам нужно держаться вместе. Название формата еще не придумали. Наверное, это бистро. Но пока не точно. Еда на каждый день для львовян и гостей города", – написал он.

Новое заведение находится на Соборной площади.

Евгений Клопотенко родился в 1986 году в Киеве. В 2015 году он стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

20 апреля 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World's 50 Best Restaurants.

После нападения РФ на Украину Клопотенко организовал полевую кухню, а также сварил 350 л борща во Львове для беженцев и переселенцев.