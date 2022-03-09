"Оказалось, нормальный такой батя был. У него болело за Украину". Клопотенко рассказал, как изменилось его отношение к творчеству Шевченко

"В школе я не любил Шевченка, потому что не понимал, чего они его нам пихают. И почему человек, имеющий такую жертвенную судьбу, является лицом украинского народа. Много боли, страдания – на хрен такое лицо для нации. Уже потом, когда вырос, выяснил, что образ Шевченко, который нам подсовывали, – искалеченная картинка, нарисованная Советским Союзом. Они вытащили самое жалкое из биографии Шевченко и начали нас этим насиловать. Надо было заучить, что это мученик и какие-то строки из его сочинений, навязываемых школьникам без объяснения контекстов. Чтобы возникло отвращение к украинскому. Культурный геноцид", – написал он.

По словам Клопотенко, повзрослев, он изменил свое отношение к украинскому поэту.

"Оказалось, что нормальный такой батя был. Я даже начал выискивать, что у нас есть общего. Потому что захотелось стать его фанатом и иметь что-нибудь похожее. Его любили женщины, он любил женщин, был членом интеллектуального общества, обожал творить, тусить, устрицы, игристое и борщ с карасями. Да, был крепостным, но не всю жизнь. И да, у него болело за Украину, – отметил кулинарный эксперт. – Поэтому чтим Шевченко, перечитываем его послания сегодняшним украинцам, вдохновляемся и юзаем как инструкцию к своему украиноощущению. Не собираюсь писать вам, что Украина когда-нибудь будет свободной. Потому что свобода – это состояние души, а не внешние обстоятельства. А значит, украинцы были, есть и будут свободны. А ту нечисть, которая лазит сейчас по нашей земле, мы скоро или выгоним, или сожжем".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)