На горсовете временно оккупированного РФ Херсона вывесили большой флаг Украины

"В ночь, когда обстреливали горсовет, был перебит трос, на котором держался наш государственный стяг. Да и сам флаг давно пора было заменить – выгорел и обтрепался. Так не годится. Сегодня нашли возможность повесить новый. Хорошего дня, мой город-герой!" – написал мэр Херсона.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты блокируют Херсон с начала марта. Они, как отмечают в МИД Украины, совершают репрессии против жителей города. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город ежедневными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию.

21 марта российские войска открыли огонь по мирным демонстрантам. Как отмечает "ВВС News Україна", сразу после этого в городе отключился интернет.

В Херсоне стремительно ухудшается гуманитарная ситуация, из-за блокады российскими оккупационными войсками в городе критическая нехватка продуктов питания и медикаментов.