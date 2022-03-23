В Херсонской области оккупанты начали вводить в оборот рубли – депутат облсовета

22 февраля Хлань сообщил в Facebook, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе.
"Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в дальнейшем дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", – написал депутат и призвал игнорировать расчет в рублях.
В эфире марафона депутат рассказал, что такая информация начала поступать еще неделю назад из Генического, а потом и из Каховского районов области.
"Поступила информация из этих администраций, что или в апреле, или за апрель бюджетная сфера будет получать зарплаты в рублях", – сообщил он.
Хлань добавил, что сейчас в Геническом ЦНАП идет раздача одноразовой помощи пенсионерам по 10 тыс. руб. (2,8 тыс. грн) и что часть пенсионеров уже приходит и получает эти деньги.
"К большому сожалению, не удалось сработать на упреждение. Я убежден, что власть сейчас должна проинформировать и всех херсонцев, и все общество, что никто не брошен, что люди будут обеспечены пенсиями, заработными платами и материальной помощью", – сказал депутат.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Запорожской, Сумской, Харьковской и Киевской областях.
По оценке Пентагона, российские войска по-прежнему не добились ощутимого прогресса на большей части территории Украины, хотя имеют существенное преимущество в количестве личного состава и техники. В минобороны Великобритании тоже считают, что российские войска "в значительной степени застопорились на всех фронтах" и продолжают нести большие потери.
В ряде населенных пунктов Херсонской области прошли проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.
Так, 4 марта жители Херсона не приняли "гуманитарную помощь" от России, они вышли на площадь с украинскими флагами. Город регулярными акциями протеста доказывает свою проукраинскую позицию. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.
12 марта стало известно, что российские оккупанты планируют провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "Херсонской народной республики". Херсонский облсовет на срочном заседании принял обращение к мировому сообществу: заявил, что Херсон – это Украина и останется ее частью.
16 марта местные пророссийские политики и коллаборанты заявили о создании в Херсоне "Комитета спасения "За мир и порядок". Украинские правоохранители начали уголовное производство.