В Херсонской области оккупанты начали вводить в оборот рубли – депутат облсовета

22 февраля Хлань сообщил в Facebook, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе.

"Будут заставлять принимать рубли в магазинах и, скорее всего, выплачивать зарплаты "новой администрации". Думаю, в дальнейшем дойдет дело и до рублевых зарплат в действующих бюджетных и коммунальных учреждениях", – написал депутат и призвал игнорировать расчет в рублях.

В эфире марафона депутат рассказал, что такая информация начала поступать еще неделю назад из Генического, а потом и из Каховского районов области.

"Поступила информация из этих администраций, что или в апреле, или за апрель бюджетная сфера будет получать зарплаты в рублях", – сообщил он.

Хлань добавил, что сейчас в Геническом ЦНАП идет раздача одноразовой помощи пенсионерам по 10 тыс. руб. (2,8 тыс. грн) и что часть пенсионеров уже приходит и получает эти деньги.

"К большому сожалению, не удалось сработать на упреждение. Я убежден, что власть сейчас должна проинформировать и всех херсонцев, и все общество, что никто не брошен, что люди будут обеспечены пенсиями, заработными платами и материальной помощью", – сказал депутат.

Война России против Украины. Главное (обновляется)