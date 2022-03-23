Оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра и депутата облсовета Книгу

Книга также является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине – "Мельпомена Таврии".
"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!" – подчеркнул Ткаченко.
Информацию о похищении Книги подтвердили и в самом театре, призвав деятелей культуры со всего мира вмешаться и помочь освободить украинца.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне регулярно похищают и берут в плен украинских чиновников, журналистов и волонтеров.11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. 16 марта его удалось освободить из плена.
16 марта стало известно о похищении мэра Скадовска Александра Яковлева, но в тот же день его отпустили.
17 марта сообщалось, что в плену оккупантов находятся минимум пять чиновников: мэр Днепрорудного Евгений Матвеев, председатель Мелитопольского районного совета Сергей Прийма, председатель Иванковской районной администрации Татьяна Свириденко, руководитель Счастьенской городской администрации Владимир Тюрин и секретарь Скадовского городского совета Юрий Палюх.
Также в плен взяли поселкового голову Великобурлукской территориальной общины Харьковской области Виктора Терещенко и сельского голову Циркунов Харьковской области Николая Сикаленко.