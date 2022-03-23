Оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра и депутата облсовета Книгу

Книга является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине "Мельпомена Таврии" Фото: Херсонський театр імені Миколи Куліша / Facebook

Книга также является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине – "Мельпомена Таврии".

"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!" – подчеркнул Ткаченко.

Информацию о похищении Книги подтвердили и в самом театре, призвав деятелей культуры со всего мира вмешаться и помочь освободить украинца.