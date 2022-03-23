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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Херсоне похитили директора местного драмтеатра и депутата облсовета Книгу

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Книга является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине "Мельпомена Таврии"
Книга является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине "Мельпомена Таврии"
Фото: Херсонський театр імені Миколи Куліша / Facebook

Российские оккупанты похитили директора Херсонского областного музыкально-драматического театра имени Николая Кулиша и депутата Херсонского облсовета Александра Книгу. Об этом сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Книга также является основателем одного из самых известных международных театральных фестивалей в Украине – "Мельпомена Таврии".

"Призываем мировое культурное сообщество приложить все возможные и невозможные усилия для его скорейшего освобождения! Об этом должен знать весь мир!" – подчеркнул Ткаченко.

Информацию о похищении Книги подтвердили и в самом театре, призвав деятелей культуры со всего мира вмешаться и помочь освободить украинца.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kulishatheatre/posts/2141299839359168

Контекст:

Россияне регулярно похищают и берут в плен украинских чиновников, журналистов и волонтеров.11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. 16 марта его удалось освободить из плена

16 марта стало известно о похищении мэра Скадовска Александра Яковлева, но в тот же день его отпустили.

17 марта сообщалось, что в плену оккупантов находятся минимум пять чиновников: мэр Днепрорудного Евгений Матвеев, председатель Мелитопольского районного совета Сергей Прийма, председатель Иванковской районной администрации Татьяна Свириденко, руководитель Счастьенской городской администрации Владимир Тюрин и секретарь Скадовского городского совета Юрий Палюх.

Также в плен взяли поселкового голову Великобурлукской территориальной общины Харьковской области Виктора Терещенко и сельского голову Циркунов Харьковской области Николая Сикаленко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Херсон, война, театр, депутаты, похищение, война России против Украины, облсовет, российские оккупанты
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